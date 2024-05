ONU diz que número de mortos em Gaza é superior a 35.000, mas nem todos os corpos foram identificados

"Há cerca de mais 10.000 corpos que ainda precisam ser totalmente identificados e, portanto, os detalhes desses corpos... serão restabelecidos assim que o processo de identificação for concluído", disse Haq a repórteres em Nova York.

Na semana passada, Israel questionou por que os números de mulheres e crianças mortas tinham caído repentinamente pela metade.

Haq disse que esses números se referiam a corpos identificados -- 7.797 crianças, 4.959 mulheres, 1.924 idosos e 10.006 homens -- acrescentando: "O Ministério da Saúde diz que o processo de documentação para identificar completamente os detalhes das vítimas está em andamento".

Oren Marmorstein, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, acusou na segunda-feira os militantes palestinos do Hamas de manipularem os números, dizendo: "Eles não são precisos e não refletem a realidade no local".

"A repetição das mensagens de propaganda do Hamas sem o uso de qualquer processo de verificação provou repetidamente ser metodologicamente falho e não profissional", disse ele em uma rede social.

Haq disse que as equipes da ONU em Gaza não puderam verificar de forma independente os números do Ministério da Saúde de Gaza, devido à guerra em andamento e ao grande número de mortes.