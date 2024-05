Orcas afundam iate à vela no Estreito de Gibraltar

MADRID (Reuters) - Uma quantidade desconhecida de orcas afundou um iate à vela após atingi-lo em águas marroquinas no Estreito de Gibraltar, disse o serviço de resgate marítimo da Espanha nesta segunda-feira, em mais um exemplo do que se tornou uma tendência nos últimos quatro anos.

Com 15 metros de comprimento e duas pessoas a bordo, o barco Alboran Cognac encontrou os altamente sociáveis predadores, às 09h00, horário local, de domingo, segundo o serviço.

Os passageiros relataram terem sentido golpes repentinos no casco e no leme antes de a água começar a entrar no barco. Após alertarem os serviços de resgate, um navio petroleiro próximo os levou a bordo e os transportou para Gibraltar.