Palestinos se desesperam para fugir de Rafah enquanto os israelenses avançam

Por Mohammed Salem

RAFAH (Reuters) - A família Anseir carregou seus escassos pertences em um carro amassado, na esperança de escapar antes de uma ofensiva terrestre israelense em Rafah, onde mais de um milhão de habitantes de Gaza, que pensavam estar seguros, agora lutam para encontrar meios de fugir novamente.

Mai Anseir e sua família de 25 pessoas -- que já tiveram que se mudar três vezes por conta dos bombardeios israelenses -- dizem que ficaram sem opções à medida que as tropas de Israel se aproximam do último santuário no extremo sul da Faixa de Gaza.