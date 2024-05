Policiais realizam patrulhas noturnas para evitar criminalidade durante enchente em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre contratou segurança privada para fazer a vigilância em alguns abrigos, mas esta semana devem chegar mais 300 homens da Força Nacional de Segurança Pública para trabalhar nesses locais. Outros 117 já estavam no Estado, assim como homens da Polícia Federal que trabalham no policiamento ostensivo, que chegaram ao Estado para tentar controlar a violência.

Em Canoas, onde dois terços da cidade está alagada, os voluntários passaram a sair depois do pôr-do-sol apenas acompanhados de policiais, e parte da população não queria deixar as casas alagadas com medo dos saques. Em Eldorado do Sul, empresas tiveram seus equipamentos roubados nos primeiros dias de enchente.

Em Guaíba, o prefeito Marcelo Maranata teve que chamar a Polícia Civil do Estado para controlar um dos abrigos da cidade onde se refugiaram presos do regime semiaberto liberados do presídio de Charqueadas, que foi parcialmente inundado. Os libertos estavam dividindo o abrigo em facções e tentando impor controle no acesso aos banheiros e alimentação, contou o prefeito em conversa por telefone com jornalistas.

Até o momento, 47 pessoas foram presas por tentativas de roubo e saques, além de seis que foram presas por abuso sexual em abrigos no Estado.