Robert Kennedy Jr. e comitê político processam Meta alegando interferência nas eleições

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - O candidato independente à presidência dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., e um comitê de ação política que o apoia entraram com um processo nesta segunda-feira contra a empresa matriz do Facebook, Meta Platforms, alegando que a gigante da tecnologia interferiu com a eleição ao bloquear um anúncio político.

O processo, apresentado em um tribunal federal de São Francisco por Kennedy e o super comitê de ação política American Values 2024, que pagou pelo vídeo de 30 minutos sobre a vida de Kennedy, afirmou que a Meta censurou o vídeo ao removê-lo e impedir que usuários o vissem, compartilhassem ou publicassem um link para ele em suas plataformas.