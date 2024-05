Sobe para 147 número de mortes por enchentes no RS; há 127 desaparecidos

Em meio à tragédia, o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, os gaúchos passaram a enfrentar uma crise de abastecimento, com escassez de alimentos e outros suprimentos básicos. Entidades e instituições de todo o país têm promovido doações de itens para a região, mas as enchentes têm dificultado a chegada dos suprimentos.

Uma reportagem da Reuters publicada no domingo mostrou ainda que, mesmo após duas semanas de as enchentes terem assolado o Estado, o Rio Grande do Sul entrou novamente em alerta, com o risco das águas voltarem a subir antes mesmo de chegarem a baixar de fato.

Sob chuvas intensas desde sexta-feira, a região dos vales dos rios dos Sinos, Taquari, Caí e Jacuí -- que fica a cerca de 100 quilômetros a oeste de Porto Alegre -- já registram altas significativas, assim como o Guaíba, que banha a capital e estão acima da chamada cota de inundação em várias localidades.

O Guaíba, que recebe a água de toda a região dos vales, aumentou 23 centímetros entre a tarde de sábado e a manhã desta segunda-feira, chegando ao nível de 4,8 metros.

Em entrevista à rádio Gaúcha, o pesquisador Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, previu que o Guaíba possa ultrapassar os 5,35 metros registrados na semana passada, recorde histórico de inundação da capital gaúcha, chegando a 5,50.

No Vale do rio Taquari, onde os moradores tentavam voltar a suas casas, um novo alerta agora pede que as pessoas deixem as áreas de risco, no entorno do rio e nas partes mais altas, com perigo de deslizamento.