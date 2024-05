Coreia do Norte lavou US$147,5 mi em criptomoedas roubadas em março, dizem monitores da ONU

Advogados do co-fundador da Tornado Cash, Roman Storm, que se declarou inocente das acusações dos EUA em setembro, não responderam aos pedidos por comentários em um primeiro momento.

As chamadas plataformas “mixers” de moedas virtuais, como a Tornado Cash, pegam as criptomoedas de vários usuários e as misturam para ajudar a esconder a fonte e os donos dos fundos.

Os monitores de sanções da ONU foram dissolvidos no fim de abril, após a Rússia vetar a renovação anual de seus mandatos. Alguns dos monitores enviaram trabalhos incompletos, que foram compartilhados com o comitê de sanções da Coreia do Norte do Conselho de Segurança na sexta-feira.

Tradicionalmente, relatórios dos monitores de sanções são inicialmente acordados por todos os oito membros. O trabalho incompleto enviado ao comitê não passou por esse processo.

Os monitores disseram que estão investigando uma reportagem do New York Times em 6 de fevereiro, de que a Rússia liberou 9 milhões de dólares de 30 milhões em ativos norte-coreanos congelados e permitiu que Pyongyang abrisse uma conta em um banco russo em Ossétia do Sul, para que pudesse ter melhor acesso a redes bancárias internacionais.

A missão da Rússia na ONU em Nova York se recusou a comentar o trabalho dos monitores.