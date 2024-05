Criadores de conteúdo tentam bloquear lei dos EUA que pode banir o TikTok

WASHINGTON (Reuters) - Um grupo de criadores de conteúdo do TikTok disse nesta terça-feira que entrou com processo em um tribunal federal para bloquear uma lei, sancionada pelo presidente Joe Biden, que forçaria a venda do aplicativo de vídeos curtos usado por 170 milhões de norte-americanos, sob pena de banimento.

“Embora eles sejam de lugares, profissões, trajetórias e convicções políticas diferentes, estão unidos em sua opinião de que o TikTok fornece um meio único e insubstituível de se expressar e formar uma comunidade”, afirmou o processo.

Davis Wright Tremaine LLP, a firma de advocacia representando os criadores, forneceu à Reuters uma cópia do processo, registrado no Tribunal Federal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia.