Crianças descem ao bunker na primeira escola subterrânea da Ucrânia

A escola primária 155 de Kharkiv é acessada por uma porta em uma pequena caixa de concreto branco na calçada. Na parte inferior da escada, as salas de aula se ramificam em um corredor. Não há janelas, mas as salas são bem iluminadas e os corredores são pintados de branco e verde-limão.

A segunda maior cidade da Ucrânia, localizada no nordeste do país, perto da fronteira com a Rússia, está sob implacável ataque russo desde a invasão de Moscou há 26 meses. Nas últimas semanas, os combates se tornaram mais acirrados e os ataques aéreos mais constantes, à medida que uma ofensiva russa na zona rural circundante fez com que as tropas ucranianas recuassem.

Nesses dias de guerra, a maioria das crianças de Kharkiv faz a maior parte do aprendizado em casa, em um computador. Masha, de 9 anos, e seu irmão Oleksii, de 6, estavam entusiasmados com a chance de ir a uma aula de verdade, com um professor de verdade, presencialmente, com outras crianças.

"Minha filha, que está na terceira série, mal podia esperar para vir, vestir-se para a ocasião e encontrar seus amigos, dos quais sentia muita falta", disse a mãe, Marina Prikhodko. "Para meu filho, que está na primeira série, é como um dia de festa, uma chance de encontrar seus colegas de classe na vida real, não online."

O mais recente aumento dos combates? "Sim, é assustador", afirmou ela. "Mas aconteça o que acontecer, a vida continua e temos que tentar viver aqui e agora, todos os dias."

A nova escola tem uma matrícula inicial de 300 alunos, mas o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que isso se expandiria para dois turnos diários de 450 alunos cada.