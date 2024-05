Em Kiev, Blinken diz que ajuda dos EUA chega em momento "desafiador" para Ucrânia

Por Simon Lewis

KIEV (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse ao presidente da Ucrânia, Volodmyr Zelenskiy, durante uma viagem a Kiev nesta terça-feira, que parte de um grande pacote de ajuda dos Estados Unidos havia chegado à Ucrânia e que mais estava a caminho para "fazer uma diferença real".

A viagem de Blinken é a primeira de uma autoridade sênior dos EUA desde que o Congresso aprovou, no mês passado, um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares, há muito adiado. As tropas de Kiev, que estão em desvantagem, estão lutando contra uma nova ofensiva russa no nordeste, além de ataques no leste.