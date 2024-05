Em Kiev, Blinken promete apoio inabalável dos EUA à Ucrânia enquanto Rússia intensifica ataques

Por Simon Lewis

KIEV (Reuters) - Os Estados Unidos continuarão ao lado da Ucrânia até a segurança da soberania do país estar garantida, prometeu nesta terça-feira o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, durante visita a Kiev, no momento em que a Rússia realiza novos ataques no leste do país.

O principal diplomata dos EUA é a primeira autoridade sênior do país a viajar à Ucrânia após o Congresso norte-americano aprovar um pacote de auxílio militar de 61 bilhões de dólares no mês passado, após um atraso de vários meses durante o qual a Rússia conseguiu vantagens no campo de batalha.