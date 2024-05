Escândalo de defesa da Rússia se aprofunda com prisão de novo suspeito de suborno

"De acordo com a investigação, em 2021-2023, como chefe da 8ª Diretoria do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Kuznetsov recebeu suborno de representantes de estruturas comerciais para realizar certas ações em seu favor", afirmou o comitê.

Pelo menos cinco pessoas foram presas no escândalo, começando com a detenção do vice-ministro Timur Ivanov sob a mesma acusação em 23 de abril.

Shoigu foi inesperadamente afastado de seu cargo no domingo e designado para uma nova função como secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Ele será substituído por Andrei Belousov, um economista e ex-vice-primeiro-ministro.

A nomeação de Belousov, que não tem formação militar, é vista pelos analistas como parte de uma estratégia para melhorar a eficiência da economia de guerra da Rússia, conforme seu Exército busca avançar ainda mais na Ucrânia no terceiro ano da guerra.

A julgar pelas prisões, a estratégia inclui eliminar a corrupção na concessão de grandes contratos militares.

De acordo com relatos não confirmados de dois influentes blogueiros de guerra da Rússia, mais dois vice-ministros da Defesa haviam se demitido antes da saída de Shoigu.