EXCLUSIVO-Marinhas de EUA e Taiwan realizaram discretamente exercícios no Pacífico em abril

Os exercícios, que não foram divulgados, ocorreram no mês passado no Pacífico Ocidental, de acordo com as fontes, que pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Uma fonte disse que "vários recursos militares" estavam envolvidos. Uma segunda fonte declarou que os exercícios não existiam oficialmente e foram apelidados de "encontros marítimos não planejados", apontando para um acordo tácito no qual ambos os lados afirmam que os exercícios foram simplesmente o resultado de encontros coincidentes.

"É como se eu estivesse jantando neste restaurante e você também estivesse aqui", disse a fonte. "Então parece que estou apenas dividindo a mesma mesa com alguém."

Essa fonte também afirmou que cerca de meia dúzia de navios da Marinha de ambos os lados, incluindo fragatas e embarcações de suprimento e apoio, participaram dos exercícios de um dia, que foram projetados para praticar operações "básicas", como comunicações e reabastecimento.

A Marinha de Taiwan disse em uma nota à Reuters que, para lidar com cenários inesperados no mar e minimizar a "interferência" entre si, a Marinha "age de acordo com o Código para Encontros Não Planejados no Mar" promovido pelos EUA, também conhecido como CUES.

"A Marinha frequentemente faz contato com embarcações de outros países e realiza exercícios de encontro conforme necessário", informou a nota, sem entrar em detalhes.