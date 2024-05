França inicia caçada após homens armados matarem 2 guardas e libertarem detento

"Todos os meios estão sendo usados para encontrar esses criminosos. Sob minhas instruções, várias centenas de policiais foram mobilizados", escreveu ele no X.

O ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, disse que dois dos policiais feridos estavam em um estado particularmente crítico.

"Absolutamente tudo será feito para encontrar os autores desse crime desprezível", afirmou ele à BFM TV. "Essas são pessoas para as quais a vida não significa nada. Elas serão presas, julgadas e punidas de acordo com o crime que cometeram."

Imagens nas mídias sociais mostraram pelo menos dois homens com balaclavas portando rifles circulando perto de um SUV que estava em chamas. O SUV parecia ter sido batido na frente da van da prisão.

Os crimes relacionados a drogas aumentaram muito na Europa, que tem sido inundada com cocaína nos últimos anos. Marselha tem sido o epicentro da violência das gangues na França, com uma guerra particularmente violenta entre facções do tráfico.

A mídia local informou que o preso fugitivo é Mohamed A., de 30 anos.