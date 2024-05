G7 discutirá riscos ao comércio global após tarifas dos EUA sobre China

ROMA (Reuters) - As principais democracias do Grupo dos Sete (G7), reunidas na Itália na próxima semana, discutirão o risco de fragmentação do comércio global após as tarifas "muito duras" impostas pelos Estados Unidos à China, disse o ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti.

Giorgetti estava sendo entrevistado para uma conferência em Milão, na terça-feira, organizada pelo jornal italiano La Verita.

Outro item na agenda da reunião entre os ministros das Finanças do G7 em 24 e 25 de maio na cidade de Stresa, no norte da Itália, será como usar os ativos russos congelados apreendidos após a invasão da Ucrânia por Moscou, disse Giorgetti.