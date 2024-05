Israel e Egito trocam acusações de culpa por fechamento de passagem de Rafah

“A chave para impedir uma crise humanitária em Gaza agora está nas mãos dos nossos amigos egípcios”, disse o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, em comentários distribuídos aos repórteres.

Katz disse que conversou com seus correspondentes de Reino Unido e Alemanha sobre a “necessidade de persuadir o Egito a reabrir a passagem de Rafah”, acrescentando que também falaria com o ministro das Relações Exteriores da Itália nesta terça-feira.

O grupo militante palestino Hamas, que tem governado Gaza, não “controlará a passagem de Rafah”, disse Katz, citando preocupações de segurança sobre as quais Israel “não fará concessões”.

Os comentários atraíram uma resposta rápida do Ministério das Relações Exteriores do Egito, que afirmou em um comunicado que Israel era responsável pela crise humanitária em Gaza e que as operações militares de Israel em torno de Rafah foram o principal motivo pelo qual o auxílio humanitário foi impedido de entrar no enclave.

O Egito tem afirmado de maneira consistente que a passagem permaneceu aberta no seu lado durante todo o conflito entre Israel e Hamas que começou em 7 de outubro.

(Reportagem de Maytaal Angel, em Jerusalém, e Nayera Abdallah e Jana Choukeir, em Dubai)