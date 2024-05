JBS lucra R$1,6 bi no 1º tri; fábricas no RS estão operando, exceto uma

RETOMADA NO RS, PREÇOS DE GRÃOS

Em entrevista à Reuters, Tomazoni comentou ainda que todas as fábricas da empresa no Rio Grande do Sul estão operando, com exceção de uma em Roca Sales, que deve voltar na próxima semana.

"É uma fábrica pequena de alimentos processados, que deve começar a funcionar na segunda-feira, está em processo de limpeza...", disse ele, acrescentando que algumas unidades ficaram mais de um dia paralisadas, sem dar detalhes.

O executivo disse que a companhia ainda não focou no levantamento de eventuais perdas materiais, porque a "prioridade está em ajudar as comunidades que estão passando por momento muito difícil". A empresa tomou ações como a antecipação do 13º salário para ajudar os funcionários afetados, além da doação de alimentos, água, produtos de higiene e limpeza e colchões e cobertores.

"Tem que apurar o que esse desbalanceamento do processo produtivo pode causar, mas não espero que seja alguma coisa que dentro do trimestre a gente não consiga trabalhar pelo menos para mitigar senão tudo ou uma grande parte."

O executivo disse não ver "impacto maior" na safra brasileira como efeito das enchentes no Rio Grande do Sul, e ressaltou que colheita gaúcha havia sido feita em grande parte antes das chuvas.