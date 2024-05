Líder regional de extrema-direita da Alemanha é multado por usar slogan nazista

HALLE, Alemanha (Reuters) - Um membro importante do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) foi multado, nesta terça-feira, por um tribunal por usar um slogan paramilitar nazista proibido, segundo um porta-voz da corte.

O tribunal da cidade de Halle, no leste da Alemanha, multou Bjoern Hoecke em 13.000 euros após considerá-lo culpado.

Hoecke, chefe do AfD no Estado de Turíngia, faz parte da ala nacionalista do AfD, oficialmente designado pela agência doméstica de inteligência como “extremista de direita”.