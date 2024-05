Michael Cohen volta a depor em julgamento criminal de Trump sobre suborno

O pagamento de 130.000 dólares feito por Cohen em outubro de 2016 está no centro do julgamento criminal de Trump, o primeiro de um ex-presidente dos EUA, que começou em um tribunal do Estado de Nova York, em Manhattan, há um mês.

Os promotores dizem que Trump pagou Cohen de volta após a eleição e ocultou os reembolsos criando registros comerciais falsos indicando que eram para taxas legais. Esses reembolsos são a base para as 34 acusações de falsificação de registros comerciais que Trump enfrenta.

Trump, de 77 anos, que está concorrendo contra o presidente Joe Biden na eleição presidencial de novembro, declarou-se inocente e nega qualquer encontro sexual com Daniels. Ele caracterizou o caso como uma tentativa de interferir em sua campanha para retomar a Casa Branca.

Durante seu primeiro dia no banco das testemunhas, Cohen, de 57 anos, descreveu vários episódios nos quais ele disse que Trump aprovou pagamentos para manter histórias prejudiciais de escândalos sexuais fora do alcance do público, para que não prejudicassem sua campanha presidencial.

"Tudo exigia a aprovação do Sr. Trump", afirmou Cohen.

Em outubro de 2016, disse ele, Cohen soube que Daniels estava vendendo sua história para tabloides. Naquela época, a campanha de Trump estava em crise após a divulgação de um áudio na qual ele se gabava de agarrar os órgãos genitais de mulheres.