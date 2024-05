Norte-americano acusado de contrabando de aranhas diz que foi solto por tribunal turco

“Fui completamente inocentado de todas as acusações por um juiz turco e solto. Não quero fazer mais comentários neste momento”, afirmou Prendini.

A BBC citou Prendini dizendo que autoridades do aeroporto haviam “ignorado completamente” autorizações do governo que, segundo ele, permitiam que ele retirasse amostras da Turquia.

A polícia disse que as espécies confiscadas eram endêmicas na Turquia e que o DNA delas pode ser copiado e seus venenos aproveitados para uso na fabricação de remédios. Afirmou que pesquisas mostraram que o valor de mercado de um litro do remédio obtido do veneno de escorpião era 10 milhões de dólares.

Nem a polícia turca e nem o tribunal foram encontrados para comentário em um primeiro momento.

“Não temos nenhuma prioridade maior do que a segurança dos cidadãos norte-americanos no exterior. Por privacidade e outras considerações, não temos mais nenhum detalhe para compartilhar”, disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA à Reuters.

(Reportagem de Jonathan Spicer)