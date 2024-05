Vídeo do comandante rebelde Márquez é real, diz governo da Colômbia

Havia dúvidas sobre a autenticidade do vídeo, divulgado no sábado, no qual Márquez parece apoiar a criação de um órgão legislativo para avaliar as mudanças na constituição da Colômbia e fala sobre o herói revolucionário sul-americano Simon Bolívar.

"O que me foi dito pela inteligência é que o vídeo é real", disse Velásquez a jornalistas, acrescentando que não se sabe onde foi filmado, mas que Márquez atua nas áreas de fronteira com a Venezuela.

Márquez foi ferido em um ataque em junho de 2022, disseram fontes à Reuters, e foi tratado em um hospital em Caracas, capital da Venezuela.

Márquez, cujo nome verdadeiro é Luciano Marin Arango, foi um dos negociadores do acordo de 2016, mas o abandonou após seu sobrinho ser preso e enviado para os Estados Unidos.

Mais tarde, ele ressurgiu como líder da chamada Segunda Marquetalia, um grupo de ex-Farc que se rearmaram.

O governo disse em fevereiro que iniciaria novas conversas de paz com a Segunda Marquetalia, mas ainda não houve conversas formais.