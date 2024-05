Apresentação de Blinken com banda em Kiev é criticada por alguns ucranianos

"Seus soldados, seus cidadãos, especialmente no nordeste, em Kharkiv, estão sofrendo tremendamente", disse ele ao público no Barman Dictat, no centro de Kiev.

"Mas eles precisam saber, vocês precisam saber, que os Estados Unidos estão com vocês, que grande parte do mundo está com vocês. E eles estão lutando não apenas por uma Ucrânia livre, mas pelo mundo livre, e o mundo livre também está com vocês."

Apesar dessas palavras, alguns ucranianos disseram que a apresentação, que foi publicada nas redes sociais, não ocorreu em bom momento, dada a dura realidade da guerra que milhões de pessoas estão vivendo.

"A noite do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Kiev pode ser descrita em uma palavra: inapropriada", disse Svitlana Matvienko, diretora-executiva da Agency for Legislative Initiatives, no Facebook.

"Com todo o respeito aos aliados, com toda a gratidão pela ajuda fornecida... Fiquei ofendida com essa performance como cidadã ucraniana cujos entes queridos estão abrindo mão de tudo para que possamos resistir."

O clima na Ucrânia, onde a guerra com a Rússia já está em seu terceiro ano, tem se tornado cada vez mais pessimista.