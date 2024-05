Biden e Trump chegam a acordo para debate presidencial em 27 de junho

Biden convocou seu oponente para participar de dois debates televisionados em junho e setembro, uma oferta que Trump aceitou por meio de uma publicação em sua plataforma Truth Social.

O ex-presidente recomendou mais de dois debates -- e em um local muito grande "para fins de empolgação".

Biden disse que aceitou o convite para um debate em junho na CNN, e a Fox News informou que Trump disse que pretende fazer o mesmo. "Eu estarei lá", disse Trump, segundo a Fox.

A proposta de Biden, a primeira oferta formal de sua campanha, abandonou a tradição de décadas de três debates para as eleições presidenciais e exigiu negociações diretas entre as campanhas de ambos sobre as regras, os apresentadores e os moderadores. Ele também propôs um debate separado entre os candidatos a vice-presidente, em julho, após a Convenção Nacional Republicana.

A iniciativa de Biden mostra que ele está disposto a correr alguns riscos calculados para aumentar seus números nas pesquisas de opinião em uma disputa em que está atrás de Trump atualmente nos Estados mais decisivos para o pleito, uma vez que os eleitores continuam preocupados com sua idade e com a maneira como ele lida com a economia.

"Donald Trump perdeu dois debates para mim em 2020. Desde então, ele não apareceu para um debate", disse Biden em uma mensagem de vídeo postada na rede social X. "Agora ele está agindo como se quisesse debater comigo novamente. Faça meu dia, amigo. Vou até fazer isso duas vezes."