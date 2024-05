Câmara aprova suspensão do pagamento da dívida do RS com a União por três anos

O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que têm atingido o Rio Grande do Sul subiu na terça-feira para 149, ante 147 no dia anterior, com 112 pessoas desaparecidas e mais de 538 mil desalojados, informou a Defesa Civil do Estado.

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas têm provocado o aumento do nível de uma série de rios, causando enchentes de grandes proporções em diversas cidades gaúchas e afetando os esforços das equipes de resgate para alcançar sobreviventes.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)