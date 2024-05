Campos Neto e Galípolo amenizam discordâncias e reforçam postura dura para alcançar meta de inflação

Em seminário promovido pelo Valor Econômico em Nova York, Galípolo disse "fazer coro" a comentários feitos mais cedo por Campos Neto, também defendendo que meta de inflação “não se discute, se persegue e se atende”.

“Cabe aos diretores (do BC) colocar a taxa de juros em um patamar restritivo suficiente e pelo tempo necessário para que a inflação convirja para a meta. Essa é a função do Copom e não há qualquer tipo de tergiversação sobre esse tema", disse.

A meta de inflação é de 3% neste e nos próximos dois anos, com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. O mercado tem persistentemente mantido suas expectativas para o período acima do centro da meta, com piora nas últimas semanas.

Galípolo disse que considerou votar por um corte de 0,25 ponto percentual e teria ficado "confortável" com essa decisão. Apesar do voto pelo 0,50, ele disse que "ganha-se muito" ao reduzir o ritmo do afrouxamento monetário, com o corte de 0,25 ponto sinalizando tom adicional de preocupação.

Na opinião do diretor, seria negativo se a diretoria se movimentasse para formar algum tipo de consenso buscando exclusivamente se proteger de críticas.

Ele afirmou que a divisão na reunião do Copom sobre o ritmo de corte da Selic foi em torno do debate dos ganhos de elevar a cautela contra o custo de não seguir o "guidance" (orientação) anterior do colegiado.