BC tem obrigação de manter juros restritivos para levar inflação à meta, diz Galípolo

(Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira que a autoridade monetária tem a obrigação de manter os juros em patamar suficientemente restritivo para levar a inflação à meta, argumentando que esse objetivo seria alcançado com um corte de 0,25 ou 0,50 ponto percentual na Selic neste mês.

Em seminário promovido pelo Valor Econômico em Nova York, o diretor afirmou que a divisão na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre o ritmo de corte da Selic foi em torno do debate dos ganhos de elevar a cautela contra o custo de não seguir o "guidance" (orientação) anterior do colegiado.

Galípolo disse "fazer coro" a comentários feitos mais cedo pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, de que a discussão no último Copom foi centrada em argumentos técnicos, com o colegiado avaliando de forma unânime a importância de perseguir a reancoragem das expectativas de inflação, independentemente de suas causas.