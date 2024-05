Governo Biden e Texas duelam em tribunal sobre barreira flutuante contra imigrantes

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - O governo Biden solicitou nesta quarta-feira que um tribunal federal de apelações decida que o Texas não pode manter uma barreira flutuante de 300 metros de comprimento no Rio Grande, o que faz parte de uma série de medidas do Estado, liderado pelos republicanos, para impedir travessias ilegais pela fronteira.

O painel completo do Tribunal de Apelações do 5º Circuito, sediado em Nova Orleans, ouviu argumentos por cerca de uma hora sobre o recurso do Texas contra uma decisão judicial dizendo que o Estado precisava de permissão do governo federal antes de instalar as boias no último mês de julho.