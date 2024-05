Líder nacionalista está próximo de formar governo na Holanda após meses de negociações

As discussões têm se arrastado por meses desde a surpreendente vitória eleitoral de Wilders em 22 de novembro, com imigração, finanças e clima entre os principais pontos de atrito.

Um avanço foi alcançado em março, quando Wilders atenuou sua retórica anti-União Europeia e anti-islâmica, abriu mão de ascender ao cargo de primeiro-ministro e abandonou a oposição a todo apoio militar à Ucrânia.

"Não consigo ver isso fracassar", disse Wilders aos repórteres, após 16 horas de negociações durante as quais as partes disseram ter chegado a um acordo sobre as finanças do governo.

Ele disse aos jornalistas ao entrar nas reuniões desta quarta-feira: "Se tudo correr conforme o planejado hoje, será um ótimo resultado."

Um veterano do Partido Trabalhista que liderou algumas das negociações da coalizão, Ronald Plasterk, foi apontado pela imprensa holandesa como um provável candidato para liderar um novo governo, mas isso não foi confirmado oficialmente.

O acordo deve reunir o VVD, partido de centro-direita do primeiro-ministro Mark Rutte, o novo partido centrista NSC e o novo partido de agricultores BBB em uma coalizão com uma forte maioria de 88 assentos na câmara baixa do Parlamento, de um total de 150 lugares.