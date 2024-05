Novo governo de Portugal é a favor de sanções mais rígidas contra Rússia

Isso não impediria diretamente as importações de GNL russo para o bloco, mas proibiria a prestação de serviços de recarga por instalações da UE para o transbordo de GNL russo para outros países.

"De modo geral, o governo português está alinhado com as políticas energéticas da União Europeia, ou seja, com as medidas que visam garantir nossa soberania estratégica... assim como é a favor do endurecimento das sanções" para pressionar a Rússia a acabar com a invasão, disse a ministra em um comunicado enviado à Reuters.

Ela se recusou a comentar especificamente sobre a versão preliminar do 14º pacote de sanções que precisa ser formalizado pela Comissão e depois aprovado por todos os Estados membros no Conselho.

