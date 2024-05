Premiê da Eslováquia corre risco de morte após tentativa de assassinato, diz governo

"Tais atos de violência não têm lugar em nossa sociedade e minam a democracia, nosso bem comum mais precioso. Meus pensamentos estão com o primeiro-ministro Fico e sua família", disse von der Leyen.

RETORNO AO PODER

O governo eslovaco estava reunido em Handlova, 190 km a nordeste de Bratislava, como parte de uma turnê pelas regiões do país após chegar ao poder no final do ano passado.

Fico se tornou primeiro-ministro pela quarta vez no ano passado, depois de mudar as engrenagens políticas para atrair um eleitorado em transformação.

Em uma carreira de três décadas, Fico tem transitado entre a corrente pró-europeia e posições nacionalistas contrárias às políticas da União Europeia e dos Estados Unidos. Ele também demonstrou disposição para mudar de rumo, dependendo da opinião pública ou de mudanças na realidade política.

Após o ataque a tiros, o maior partido de oposição da Eslováquia cancelou um protesto planejado contra reformas da emissora pública do governo, marcado para a noite de quarta-feira.