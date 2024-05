Promotora diz em julgamento nos EUA que senador Menendez é motivado por ganância

“Durante anos, Robert Menendez traiu o povo que ele deveria servir ao aceitar subornos”, afirmou Pomerantz, na declaração inicial da acusação em um tribunal federal de Manhattan.

“O caso é sobre uma autoridade pública que coloca a ganância em primeiro lugar, que coloca seus próprios interesses acima do dever com o povo, que colocou seu poder à venda”, acrescentou Pomerantz. “Não é política como de costume. É política com fins lucrativos.”

Os promotores disseram que Menendez é uma figura central em um esquema de cinco anos, no qual aceitou centenas de milhares de dólares em suborno em troca de favores políticos e auxílio aos governos de Egito e Catar.

Os subornos recebidos por Menendez e sua esposa, Nanide Menedez, incluíram dinheiro, barras de ouro, pagamentos de hipotecas e um conversível da Mercedes-Benz, segundo os promotores.

O senador de 70 anos e três mandatos se declarou inocente de 16 acusações criminais, incluindo suborno, fraude, agir como agente estrangeiro e obstrução. Wael Hana e Fred Daibes, os dois empresários de Nova Jérsei julgados ao seu lado, também se declararam inocentes.

Os advogados dos réus também farão declarações iniciais.