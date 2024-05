Putin visita Xi para aprofundar parceria estratégica entre Rússia e China

Ao escolher a China como seu primeiro destino no exterior desde que foi empossado para um mandato de seis anos, que o manterá no poder até pelo menos 2030, Putin está enviando uma mensagem ao mundo sobre suas prioridades e a profundidade de sua relação pessoal com Xi.

Em entrevista à agência de notícias chinesa Xinhua, Putin elogiou Xi por ajudar a construir uma “parceria estratégica” com a Rússia, baseada em interesses nacionais e grande confiança mútua.

“Foi o alto nível sem precedentes da parceria estratégica entre nossos países que determinou minha escolha da China como o primeiro Estado que visitaria após ser oficialmente empossado como presidente da Federação Russa”, disse Putin.

“Tentaremos estabelecer uma cooperação mais próxima nos campos da indústria e da alta tecnologia, espaço e energia nuclear pacífica, inteligência artificial, fontes renováveis de energia e outros setores inovadores”, afirmou.

Putin, de 71 anos, e Xi, de 70, participarão de um evento de gala em comemoração dos 75 anos desde que a União Soviética reconheceu a República Popular da China, declarada por Mao Tsé-Tung em 1949.

A Reuters publicou com exclusividade em março que Putin viajaria à China em maio.