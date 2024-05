Tentativas estrangeiras de influenciar eleições dos EUA estão perigosamente altas e crescendo, alertam autoridades

"Os objetivos do governo russo nessas operações de influência tendem a incluir a erosão da confiança das instituições democráticas dos EUA, exacerbar divisões sociopolíticas nos EUA e degradar o apoio do Ocidente à Ucrânia."

O senador democrata Mark Warner, presidente do Comitê de Inteligência do Senado, afirmou que avaliações de inteligência que não são mais confidenciais identificaram não apenas Rússia, China e Irã, mas também Cuba, Venezuela, militantes islâmicos e "vários hackers ativistas estrangeiros e criminosos cibernéticos motivados por lucro" tentando influenciar a política norte-americana.

"As barreiras contra a entrada de influência maligna estrangeira -- incluindo influência na eleição -- tornaram-se quase inexistentes", disse Warner.

O senador listou tentativas estrangeiras de influenciar eleições e a opinião pública, incluindo operações de assédio contra candidatos e imitações de organizações norte-americanas, como contas de redes sociais impostoras da Rússia fingindo representar o Partido Republicano do Tennessee e o movimento Black Lives Matter.

"Nós temos assistido a um número cada vez maior de norte-americanos -- de todos os campos políticos -- que simplesmente não confiam nas instituições dos EUA, de agências federais e polícia local às principais instituições de imprensa, junto com uma dependência maior de plataformas de mídia online que são facilmente manipuladas."

Comitês do Congresso começaram a investigar supostos esforços estrangeiros, especialmente russos, para influenciar a opinião pública norte-americana após agências de inteligência dos EUA concluírem que entidades apoiadas pelo Kremlin tentaram impulsionar as chances do republicano Donald Trump na eleição presidencial de 2016.