Alerta aéreo é retirado da 2º maior cidade da Ucrânia após ataques com drones

(Reuters) - Um alerta prolongado para possíveis bombardeios na maior parte da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, foi retirado no começo de sexta-feira (horário local), depois de autoridades terem informado a ocorrência de ataques russos com drones e um alerta de mísseis na cidade. O governador regional, Oleh Syniehubov, disse que pelo menos cinco drones atingiram Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país. O prefeito, Ihor Terekhov, afirmou que o Distrito de Osnovyanskyi foi atingido e que um incêndio foi provocado. A emissora de televisão pública Suspilne informou que um alerta de bombardeio estava vigente por mais de 16 horas e meia na cidade, o maior já registrado desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Kharkiv tem sido um alvo frequente de ataques russos nas últimas semanas.

Tropas da Rússia lançaram uma incursão no norte da região de Kharkiv na semana passada, e os combates estão ocorrendo ao redor de uma série de vilarejos na fronteira com a Rússia. Suspilne afirmou que o alerta aéreo permanecia vigente em regiões afetadas pelo ataque. (Reportagem de Ron Popeski e Maria Starkova)

((Tradução Redação São Paulo))