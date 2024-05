Divisão democrata sobre guerra de Gaza prejudica Biden, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Os democratas estão profundamente divididos em relação à maneira como o presidente norte-americano, Joe Biden, lida com a guerra em Gaza e com os protestos em universidades dos Estados Unidos contra ela, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos, desgastando a coalizão com a qual ele contou há quatro anos para derrotar o republicano Donald Trump.

Cerca de 44% dos eleitores democratas registrados que responderam à pesquisa de 7 a 14 de maio disseram que desaprovam a maneira como Biden tem lidado com a crise. Os democratas que desaprovaram a resposta dele tinham menos probabilidade de dizer que votariam em Biden na eleição de 5 de novembro - o que não é uma preocupação pequena, dada a sua disputa acirrada com Trump.