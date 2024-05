Eventual Presidência de Trump arriscaria US$1 tri em investimentos em energia limpa, diz WoodMac

NÚMEROS

A Wood Mackenzie projeta cerca de 7,7 biliões de dólares em investimentos para o setor energético dos EUA entre 2023 e 2050 dentro das políticas atuais, que incluem incentivos importantes consagrados no projeto de infraestrutura bipartidário e na Lei de Redução da Inflação com foco no clima. Seriam 1 trilhão de dólares a menos se os republicanos revertessem políticas-chave que fortalecem a energia de baixo carbono e melhorias na infraestrutura.

A Wood Mackenzie prevê que as emissões líquidas de CO2 ligadas à energia nos EUA em 2050 seriam 1 bilhão de toneladas mais elevadas em comparação com o que seriam sob as políticas atuais.

A empresa de pesquisa também projeta que o estoque total de veículos elétricos até 2050 seria 50% menor do que sob as políticas atuais, já que os fabricantes de automóveis provavelmente aumentariam os investimentos na produção de veículos híbridos em vez de carros elétricos.

(Reportagem de Valerie Volcovici)