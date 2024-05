Governador do Texas perdoa motorista de Uber condenado por assassinato de manifestante do Black Lives Matter

Por Steve Gorman

(Reuters) - Um motorista da Uber condenado por assassinato e sentenciado a 25 anos de prisão por atirar fatalmente em um homem que participava de um protesto do Black Lives Matter em 2020 recebeu o perdão total pelo governador do Texas, Greg Abbott, nesta quinta-feira.

A proclamação de clemência para Daniel Perry, sargento do Exército dos EUA, foi emitida logo após o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas recomendar por unanimidade o perdão total e a restauração dos direitos de Perry a armas de fogo após uma investigação conduzida pelo conselho a pedido do governador.