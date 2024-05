Há acordo para desoneração de 17 setores, diz Pacheco

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que já há acordo com o governo em relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos, que será levado ao Supremo Tribunal Federal (STF), e que a Casa ainda busca um consenso para municípios.

"Um acordo celebrado entre os setores e o Ministério da Fazenda...é levado nesse momento ao Supremo Tribunal Federal com a manutenção da desoneração da folha de pagamento no ano de 2024 para os setores da economia com uma reoneração gradativa", disse o presidente do Congresso Nacional após reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (AP).

Segundo o senador, o projeto que já tramita na Casa sobre o tema deve ser votado nos próximos dias sob a relatoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.