Hambúrguer bem cozido afasta risco de gripe aviária, mostra estudo nos EUA

Já hambúrgueres que foram cozidos a 48º Celsius, no ponto mal passado, mostraram presença reduzida do vírus.

O Departamento de Agricultura já havia anunciado que 30 amostras de carne moída recolhidas de lojas no varejo testaram negativo para H5N1, e que a carne norte-americana é segura.

No fim de março, os EUA confirmaram a presença de gripe aviária no gado leiteiro em nove Estados. Os animais mais velhos são geralmente transformados em carne moída.

Cientistas afirmam que a epidemia deve estar mais disseminada do que o anunciado, com base nas descobertas de partículas de H5N1 em amostras de leite retiradas do varejo. A FDA afirmou que os testes nas amostras leiteiras deram negativo para o vírus H5N1 viável, mas emitiram um alerta para o consumo de leite não-pasteurizado.

(Reportagem de Tom Polansek e Julie Steenhuysen em Chicago)