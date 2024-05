Irmã do líder da Coreia do Norte nega troca de armas com a Rússia, diz agência

Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, negou novamente trocas de armas com a Rússia, conforme reportado na sexta-feira (no horário local) pela agência de notícias estatal KCNA.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de transferir armas para a Rússia para uso contra a Ucrânia, invadida em fevereiro de 2022. Tanto Moscou quanto Pyongyang negaram as acusações, mas prometeram no ano passado aprofundar as relações militares.

Os laços entre os dois países se fortaleceram dramaticamente após a visita de Kim Jong Un ao extremo leste da Rússia em setembro e uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin.