Israel faz ofensiva no norte de Gaza e bombardeia Rafah sem avançar

As alas armadas do Hamas e de sua aliada, Jihad Islâmica, têm sido capazes de lutar em toda a Faixa de Gaza, usando túneis fortificados para realizar ataques tanto no norte - o foco da invasão inicial de Israel - quanto em novos campos de batalha, como Rafah.

Israel afirma que quatro batalhões do Hamas estão agora em Rafah, juntamente com os reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro, mas enfrenta pressão dos Estados Unidos, da Europa e das Nações Unidas para não invadir a cidade, onde centenas de milhares de civis palestinos deslocados estão abrigados.

"A operação em Rafah ainda é limitada em termos de espaço e de alvos", disse o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, na quinta-feira, acrescentando que os ataques foram baseados em informações específicas sobre a atividade dos militantes.

Mais de 35.000 habitantes de Gaza já foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde do enclave costeiro administrado pelo Hamas, e a desnutrição é generalizada, enquanto os esforços de ajuda internacional estão bloqueados pela violência.

Israel afirma que precisa eliminar o Hamas para sua própria proteção, após a morte de 1.200 pessoas em 7 de outubro, e para libertar os 128 reféns ainda mantidos, de um total de 253 sequestrados pelos militantes, segundo seus registros.

Os Estados Unidos ancoraram um píer flutuante temporário em uma praia de Gaza na quinta-feira para impulsionar a entrega de ajuda, mas ainda não estava claro como ela seria distribuída, dados os desafios que têm atormentado as Nações Unidas e os grupos de ajuda humanitária há meses.