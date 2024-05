Premiê eslovaco Robert Fico está em condição "muito grave" após cirurgia

A presidente eslovaca, Zuzana Caputova, fez um apelo por calma nas tensões políticas e disse que convidaria todos os líderes dos partidos no Parlamento para uma reunião. O aliado de Fico e presidente eleito, Peter Pellegrini, instou os partidos a suspender ou moderar a sua campanha para as eleições ao Parlamento Europeu do próximo mês.

"Se há algo que o povo da Eslováquia necessita urgentemente hoje, é pelo menos um consenso básico e unidade entre os representantes políticos eslovacos", disse Pellegrini, que venceu as eleições de abril para o cargo primordialmente cerimonial de presidente.

O site de notícias tvnoviny.sk informou na quinta-feira que a polícia havia acusado o suspeito de tentativa de assassinato e que ele poderia pegar prisão perpétua.

Miriam Lapunikova, diretora do Hospital Universitário F.D. Roosevelt, em Banska Bystrica, onde Fico está internado, disse que o primeiro-ministro foi submetido a cinco horas de cirurgia com duas equipes para tratar de vários ferimentos a bala.

"Nesse momento, sua condição está estabilizada, mas é realmente muito grave, ele ficará na unidade de terapia intensiva", afirmou ela aos repórteres.

O suspeito atirou em Fico, de 59 anos, enquanto o primeiro-ministro cumprimentava apoiadores na rua após presidir uma reunião do governo na cidade de Handlova, na região central da Eslováquia.