Sobe para 151 número de mortos pelas enchentes que devastaram RS, diz Defesa Civil

Os temporais, que alagaram várias cidades do Estado e que ainda se encontram embaixo d'água, também deixaram centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica, serviços de telefonia e abastecimento de água.

As enchentes ainda destruíram estradas e fecharam o porto da capital Porto Alegre e o aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, que ficou completamente embaixo d'água. Estimativa inicial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), colocou em 19 bilhões de reais o montante necessário para reconstruir o Estado.

O governo federal anunciou nesta semana a suspensão por três anos do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União com a isenção dos juros do período, além de apresentar medidas para famílias atingidas e recursos para o Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criou a Secretaria Especial da Presidência da República para o Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, com status de ministério, e nomeou o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, deputado federal licenciado pelo PT do Rio Grande do Sul, para chefiar o órgão.

Há expectativa para mais chuvas na noite desta quinta em Porto Alegre, onde o Rio Guaíba baixou nesta madrugada do patamar de 5 metros, ficando em 4,97 metros na medição das 8h desta quinta, ainda bem acima de sua cota de inundação de 3 metros.

(Por Eduardo Simões)