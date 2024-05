Suspeito de ataque a primeiro-ministro eslovaco não mostrava sinais de extremismo, dizem conhecidos

Embora os motivos do atirador permaneçam obscuros, o tiroteio ocorreu em um cenário de conflitos políticos ferozes e debates polarizados na Eslováquia, que se intensificaram ainda mais no período que antecedeu uma eleição presidencial muito disputada no mês passado.

"Essa tentativa de assassinato teve motivação política e a decisão do autor do crime nasceu logo após a eleição presidencial", disse o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok.

Ele descreveu o suspeito como um "lobo solitário" que havia se radicalizado.

Um aliado de Fico venceu as eleições, o que o ajudou a manter o controle do poder. Desde que retornou ao cargo de primeiro-ministro, em outubro passado, mudou rapidamente sua política, movimento considerado uma tomada de poder pela oposição.

O governo de Fico reduziu o apoio à Ucrânia e abriu o diálogo com Moscou, ao mesmo tempo em que procurou enfraquecer as punições para a corrupção e desmantelar um escritório especial de promotoria.

Há muito tempo crítico da mídia tradicional da Eslováquia, Fico também reestruturou a emissora pública em um movimento visto pelos oponentes como uma restrição à liberdade de mídia.