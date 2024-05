Vídeos de dança com premiê da Índia e seus rivais elevam preocupação sobre IA em eleição

Por Aditya Kalra e Munsif Vengattil e Shivangi Acharya

NOVA DÉLHI (Reuters) - Um vídeo produzido com inteligência artificial mostra o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, extasiado, dançando em um palco ao som de uma música de Bollywood enquanto a multidão aplaude. O premiê compartilhou o vídeo no X e disse que "essa criatividade durante o ápice do período eleitoral é realmente uma delícia".

Outro vídeo, com a mesma configuração, mostra a rival do premiê Mamata Banerjee dançando com uma roupa tradicional indiana, mas a trilha sonora de fundo são partes de seu discurso criticando aqueles que deixaram seu partido para se juntar ao de Modi. A polícia iniciou uma investigação dizendo que o vídeo pode "afetar a lei e a ordem".