Zelenskiy visita região de Kharkiv em meio a pressões da Rússia nas áreas de fronteira

"A direção continua extremamente difícil - estamos fortalecendo nossas unidades", disse Zelenskiy depois de realizar uma reunião na cidade com seu principal comandante e líderes militares seniores. Zelenskiy adiou todas as suas viagens ao exterior na quarta-feira, à medida que a situação no campo de batalha se deteriora.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que hoje abriga cerca de 1,3 milhão de pessoas, tem sido bombardeada há meses por ataques aéreos que os defensores lutam para deter com as defesas aéreas no fim em uma cidade a apenas 30 km da fronteira.

As forças russas realizaram duas investidas principais na região, uma das quais foi em direção a Vovchansk, a 5 km da fronteira que, se capturada, seria o ganho mais significativo de Moscou na incursão até agora.

"Os planos do inimigo de penetrar mais profundamente na cidade de Vovchansk e ganhar um ponto de apoio lá foram frustrados", disse o Estado-Maior ucraniano em um comunicado.

A Ucrânia tem se esforçado para retirar os civis da cidade e de outras áreas de fronteira e cerca de 8.000 pessoas deixaram suas casas até o momento.

O ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko, afirmou em um comunicado que os militares russos estavam tomando civis no norte de Vovchansk e os levando para porões.