3R Petroleum anuncia incorporação da Enauta e vê alto potencial de crescimento

A produção potencial da empresa combinada supera 100 mil barris de óleo equivalente ao dia, afirmou a companhia anteriormente, citando ainda reservas operadas superiores a 700 milhões de barris "em portfólio altamente complementar e diversificado".

Segundo o documento, a Enauta passará a ser uma subsidiária integral da 3R e suas ações deixarão de ser negociadas no Novo Mercado, com o cancelamento do seu registro de companhia aberta.

Serão emitidas 213.210.661 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela 3R a serem atribuídas aos acionistas da Enauta. As novas ações são representativas de 47% do capital social da 3R, o que equivale, para cada ação da Enauta, o recebimento de 0,809225 ação da 3R.

3R e Enauta são duas das principais produtoras independentes de óleo e gás do país, habilitadas a operarem ativos em campos onshore e offshore, incluindo campos no pré-sal. Através de suas subsidiárias, ambas atuam nos segmentos de upstream, e a 3R nos segmentos midstream e downstream da cadeia de petróleo e gás.

"A pretendida Incorporação de Ações Enauta busca promover a criação de uma das principais e mais diversificadas companhias independentes atuantes na cadeia de petróleo e gás da América Latina, com escala, portfólio diversificado, balanceado e de alto potencial de crescimento nos próximos cinco anos, com resiliência a ciclos de preço e alta competitividade para expansão", disse a 3R.

A 3R tem entre os principais acionistas a Gerval Investimentos (8,4%); o banco BTG Pactual (5,6%), Coronation Fund Managers (5%) e Maha Energy (5%), entre outros, enquanto a Enauta tem o Bradesco (26%), Jive Investments (15%), Quantum Fia (7%), Travessia (6%) e Queiroz Galvão (5%), entre outros, conforme data de referência de 4 de abril.