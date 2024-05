Divergências no gabinete israelense sobre Gaza se tornam evidentes

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - As divisões do governo israelense em relação à guerra em Gaza ficaram escancaradas nesta semana, depois que o ministro da Defesa exigiu uma estratégia clara do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uma vez que as tropas voltaram a combater os combatentes do Hamas em áreas onde o Exército estava lutando há meses.

Os comentários do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse que não concordaria com a criação de um governo militar no enclave, refletem a crescente inquietação das instituições de segurança com a falta de orientação de Netanyahu sobre quem ficará responsável por Gaza quando os combates cessarem.