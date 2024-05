ESPECIAL-Donald Trump quer controlar Departamento de Justiça e FBI. Seus aliados têm um plano

Alguns aliados não chegam a abraçar a retórica de vingança de Trump. Mas concordam que Trump deve ter maior controle sobre o Departamento de Justiça e o FBI.

"Sempre que você tem centros de poder ... que têm enormes recursos, poder coercitivo e ferramentas de investigação à sua disposição, e se presume que eles sejam independentes de qualquer controle da cadeia de comando do presidente, essa é uma receita para o abuso de poder", disse Steve Bradbury, ex-funcionário da Justiça que atuou brevemente como secretário interino de Transportes de Trump.

Em entrevistas à Reuters, Bradbury e Gene Hamilton, um funcionário sênior do Departamento de Justiça no governo Trump, endossaram a medida para eliminar o conselho geral do FBI.

Eles disseram que não falam em nome de Trump, mas ambos estão contribuindo com ideias para o Projeto 2025. Hamilton é um tenente de confiança de Stephen Miller, um dos assessores políticos mais próximos de Trump. Miller não respondeu aos pedidos de comentários.

Bradbury e Hamilton também apoiam a mudança da cadeia de comando do Departamento de Justiça para que o diretor do FBI se reporte a dois assistentes do secretário de Justiça indicados politicamente.

Atualmente, o diretor se reporta ao secretário adjunto, uma autoridade mais graduada que, na prática, é muito ocupada e tem um portfólio muito grande para supervisionar e orientar as investigações do FBI, disse Bradbury.