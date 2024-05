EUA trabalham para garantir credibilidade de eleições na Venezuela, mas enfrentam obstáculos, diz autoridade

Maduro concorre com Edmundo Gonzalez, ex-diplomata veterano que foi nomeado o principal candidato da oposição após a vencedora das primárias, Maria Corina Machado, ser proibida de ocupar cargos mantida pela Suprema Corte, medida condenada pelos EUA na época. Desde então, Machado deu seu apoio a Gonzalez.

No mês passado, os EUA impuseram novamente sanções à Venezuela, membro da Opep, acusando Maduro de não cumprir totalmente os acordos firmados com a oposição para garantir eleições livres e justas.

Ainda assim, Washington afirma que Maduro cumpriu alguns dos compromissos, incluindo a definição de uma data para as eleições e a permissão para que um candidato da oposição concorra.

"Estamos monitorando de perto se há algum retrocesso", disse o alto funcionário do governo aos repórteres.

Com uma pesquisa recente mostrando que qualquer candidato apoiado por Machado tem mais do que o dobro do apoio de Maduro, os membros da oposição alertaram que o partido socialista no poder poderia tomar medidas para impedir que Gonzalez apareça na cédula de votação.

"A perspectiva de uma eleição livre e justa, ou mesmo de uma eleição minimamente confiável, continua sendo algo que estamos muito interessados em tentar avançar, mas também reconhecemos que há obstáculos significativos", disse a autoridade.